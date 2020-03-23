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Espreso.tvОбществоВ Литве количество случаев коронавируса возросло до 143

В Литве количество случаев коронавируса возросло до 143


фото: reuters
Министерство здравоохранения Литвы заявило о 143 подтвержденных случаях инфицирования коронавируса

Об этом сообщает портал Delfi.

"МЗ Литвы сообщает, что в воскресенье вечером установили еще 14 новых случаев коронавируса (Covid-19). Всего на данный момент их 143", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один больной вернулся из Великобритании, 9 контактировали с лицами, вернувшимися из Норвегии, еще один образец был взят в мобильном пункте. Еще 3 случая подтверждены в Каунасской клинике, все образцы взяты в мобильном пункте. Начаты эпидемиологические расследования.

В Литве в связи с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Закрыты границы, запрещены массовые мероприятия, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 тысяч человек. Погибли 14,6 тыс. больных.

В то же время более 97 тысячам людей удалось выздороветь.

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