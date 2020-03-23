В Литве количество случаев коронавируса возросло до 143
Об этом сообщает портал Delfi.
"МЗ Литвы сообщает, что в воскресенье вечером установили еще 14 новых случаев коронавируса (Covid-19). Всего на данный момент их 143", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один больной вернулся из Великобритании, 9 контактировали с лицами, вернувшимися из Норвегии, еще один образец был взят в мобильном пункте. Еще 3 случая подтверждены в Каунасской клинике, все образцы взяты в мобильном пункте. Начаты эпидемиологические расследования.
В Литве в связи с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Закрыты границы, запрещены массовые мероприятия, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 тысяч человек. Погибли 14,6 тыс. больных.
В то же время более 97 тысячам людей удалось выздороветь.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-