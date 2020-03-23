В Киеве журналистку проверяют на коронавирус, она ведет репортаж. ВИДЕО

23 марта, 2020, 13:58

Журналистку издания "Левый берег" Анну Стешенко проверяют на коронавирус.

Видео из машины скорой помощи журналистка Анна Стешенко обнародовала в Facebook.

Стешенко сняла 4 видео издания LB.ua.

В первом видео журналистка рассказывает об очереди "скорых", сформировавшейся под Александровской больницей в Киеве. Во втором - рассказывает, что врачи запрещают выходить из экипажа "скорой".

Отметим, все врачи на видео в защитных костюмах, очках и масках.

Журналистка отметила, что врачи рекомендуют не делать экспресс-тестов, ведь они часто показывают отрицательный результат. Стешенко сдаст кровь и будет ждать результатов в больнице три дня.