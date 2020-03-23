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Espreso.tvОбществоВ Киеве, на съезде с Южного моста столкнулись "Шевроле" и инкассаторский "Фольксваген", двое погибших

В Киеве, на съезде с Южного моста столкнулись "Шевроле" и инкассаторский "Фольксваген", двое погибших

В Дарницком районе на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади произошло ужасное ДТП, в котором погибли два человека

Об этом сообщают ВартовиЕспрессо .

Около 3.30 ночи возле м. Славутич по непонятным причинам лоб в лоб столкнулись Шевроле Авео и инкассаторский бус Volkswagen. В результате ДТП водитель 1985 г.р. и женщина, около 25-30 лет получили травмы не совместимые с жизнью.

Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела. В Фольксвагене находился только один водитель 1975 г.р., который с травмами различной степени тяжести забрала скорая. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.

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