В Киеве горит ТРЦ River Mall
23 марта, 2020, 10:29
В Киеве возник пожар в торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро Осокорки
Об этом сообщает « Главком ».
Дымом затягивает левый берег Киева. На месте пожара работают спасатели ГСЧС. Сейчас вокруг торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.
На время карантинных мероприятий в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Однако на втором этаже ТРЦ работает аптека.
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