В Киеве горит ТРЦ River Mall

23 марта, 2020, 10:29

В Киеве возник пожар в торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро Осокорки

Об этом сообщает « Главком ».

Дымом затягивает левый берег Киева. На месте пожара работают спасатели ГСЧС. Сейчас вокруг торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.

На время карантинных мероприятий в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Однако на втором этаже ТРЦ работает аптека.