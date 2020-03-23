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Espreso.tvОбществоВ Киеве горит ТРЦ River Mall

В Киеве горит ТРЦ River Mall

В Киеве возник пожар в торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро Осокорки

Об этом сообщает « Главком ».

Дымом затягивает левый берег Киева. На месте пожара работают спасатели ГСЧС. Сейчас вокруг торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.

На время карантинных мероприятий в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Однако на втором этаже ТРЦ работает аптека.

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