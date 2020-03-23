В Черногории задержали россиянку за попытки распространить панику и беспорядок
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Согласно сообщению Управления полиции, 35-летняя женщина разместила в своем профиле в социальной сети пост о том, что около 1 тыс. человек были заражены коронавирусом в Черногории, шестеро из которых умерли, и Черногорию ожидает такой же сценарий, как в Италии.
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Кроме того, она утверждала, что персонал отеля "Аваль" (элитный отель в Будве) был заражен вирусом и госпитализирован.
Для определения меры наказания дело против российской гражданки должна рассмотреть государственная прокуратура в г. Котор.
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