В Чехии и Черногории зафиксированы первые смерти от коронавируса
В Министерстве здравоохранения Чехии сообщили, что в больнице Праги от коронавируса умер 95-летний пациент, пишет Radio Praha .
У мужчины был ряд заболеваний, в частности, хроническая сердечная недостаточность и хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, пациент носил кардиостимулятор.
"Причиной смерти стало полное истощение органов у пациента с многочисленными внутренними сопутствующими заболеваниями", - отметили в Минздраве Чехии.
В Черногории от коронавируса умер 65-летний пациент с хроническим заболеванием легких, сообщает Институт общественного здоровья Черногории в Twitter .
Пациент был госпитализирован рано утром 22 марта. Анализы подтвердили у него наличие вируса.
Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более чем 98000 успешно прошли лечение.
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- В Украине на сегодня заболели уже 73 человека .
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