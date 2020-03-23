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Espreso.tvОбществоУкраинцы пытались вывезти в ЕС почти 40 тыс. медицинских халатов, - СБУ

Украинцы пытались вывезти в ЕС почти 40 тыс. медицинских халатов, - СБУ

На Волыни Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители остановили на таможенном посту" Ягодин "Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Организаторы соглашения пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введены правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Стоимость задержанной партии составляет почти € 42 тыс. ", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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