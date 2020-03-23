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Espreso.tvОбществоУкраина поднялась в рейтинге счастья от ООН сразу на 10 позиций за год

Украина поднялась в рейтинге счастья от ООН сразу на 10 позиций за год

В ежегодном рейтинге счастливых стран ООН The World Happiness Report 2020 Украина поднялась на 10 ступенек и оказалась на 123 месте из 153 стран

Об этом говорится в отчете World Happiness Report 2020 от ООН.

Отметим, в рейтинге прошлого года Украина заняла 133 место из 156 стран.

Сейчас Украина в рейтинге оказалась между Намибией и Либерией.

Первое место уже третий год подряд занимает Финляндия. В десятку лидеров вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия, Люксембург.

Последние позиции занимают Афганистан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Танзания.

Все страны оценивали по критериям ВВП на душу населения, социальной поддержки, продолжительности жизни, свободы выбора, щедрости и восприятия коррупции.

 

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