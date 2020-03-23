Украина может пройти коронакризис с наименьшими потерями: экономисты обратились к власти

23 марта, 2020, 14:58

Украина может пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями для общественного благосостояния. Ведь каждый ограничительный шаг является выбором в том числе и между выигранным временем для системы здравоохранения сегодня и ее финансированием завтра

Об этом говорится в заявлении экономистов к украинской власти.

«Жесткие ограничительные меры подавляют экономическую активность, увеличивают безработицу и преступность, уменьшают и без того незначительные возможности бюджета. Осознавая этот непростой выбор, мы сформулировали принципы, которые могут пригодиться при принятии решений ", - говорится в заявлении.

Принципы

1. Масштаб расходов на программы поддержки бизнеса и граждан должен соответствовать объему ресурсов, которые можно найти и потратить на такие программы без риска скачка инфляции, обесценивание доходов граждан и финансовой дестабилизации.

2. Экономическое нагрузки кризиса должны разделить между собой государство, бизнес и население. Государство не может помочь всем. Государственную помощь должны получать только те, кто в ней действительно нуждается.

3. Приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости - единственного источника доходов для большинства населения. Приоритетом для бизнеса должен быть сохранение рабочих мест, возможно, с временным снижением зарплат.

4. Государственная помощь направляется туда, где положительный эффект от нее для экономики будет наибольшим. Например, тем, кто потерял средства к существованию, и поэтому с большей вероятностью будет покупать продукты питания и медикаменты, а не валюту.

5. Государство должно уйти от ручного распределения ресурсов, которым создаются основы для коррупции и неэффективного направления дефицитных средств.

6. Если власть действует по стратегии, что казалась оптимальной на определенном этапе, не стоит бояться ее изменить, когда становится очевидно, что она не работает, или если кто-то успешно испытал более эффективную стратегию. Адаптировав лучшие практики и гибкие стратегии в борьбе с вирусом, мы сможем выйти из кризиса более сильными.

7. Максимальная открытость и объяснения принимаемых решений, их причин и последствий. Необходимо сохранить доверие и сотрудничество между различными уровнями власти (центральной и местной) и между властью и людьми, выполнять свои обещания. Доверие и осведомленность - лучшее средство от паники.

Примеры эффективных решений

Получение финансовых ресурсов

1. Как можно быстрее завершить переговоры с Международным валютным фондом, приложив усилия для увеличения объема программы и договорившись о направлении в бюджет существенной части займа.

2. Достижение договоренности с МВФ позволит привлечь поддержку других официальных кредиторов (Всемирный банк, Европейский Союз, США), которую следует увеличить по сравнению с предварительно договорено суммами.

3. Максимально использовать имеющиеся и доступные кредитные программы международных финансовых организаций, в частности, ЕБРР и ЕИБ для финансирования инвестиционных проектов.

4. Тщательно проверить расходы по каждому из распорядителей бюджетных средств, сократить некритичные расходы и максимально перенести финансирование незащищенных статей на вторую половину 2020 года.

5. Повысить ставки по ОВГЗ для привлечения временно свободной ликвидности банков и других участников рынка.

Эффективное использование ресурсов на преодоление кризиса

1. Предоставить возможность микропредпринимателям, которые вынужденно закрылись, временно регистрироваться в Государственной службе занятости как безработным без закрытия ФОП, временно выплачивать пособие по безработице тем, кого отправили в неоплачиваемый отпуск.

2. Сделать Государственной службе занятости хабом по перераспределению рабочей силы в тех секторов, где не хватает работников (например, доставка товаров из магазинов и аптек домой потребителям), привлекать временно незанятых людей на оплачиваемые общественные работы (включая доставкой товаров первой необходимости и лекарств одиноким пожилым людям и семьям на самоизоляции).

3. Дополнительно выплачивать ежемесячную финансовую помощь на ребенка дошкольного и младшего школьного возраста на карантине в размере прожиточного минимума в случае, если родители потеряли оплачиваемую работу или ребенок проживает с одним из родителей, потерял оплачиваемую работу (включая неоплачиваемый отпуск).

4. Выплачивать работающим пенсионерам 50% от зарплаты на время карантина, если они остаются дома, рабочее место за ними должно сохраняться. Предприятие освобождено от уплаты ЕСВ за зарплатами таких рабочих, половину расходов на оплату труда компенсирует государство.

5. Выплачивать из фонда социального страхования компенсацию одному из родителей, который ухаживает за ребенком, на время карантина в учебных заведениях по схеме, аналогичной больничном по уходу за ребенком на время ее болезни.

Примеры неэффективных решений

1. Полностью остановить экономическую деятельность. Ценой станет резкое обеднение граждан, рост преступности, падение доходов бюджета и отсутствия средств на финансирование медицины.

2. В одностороннем порядке отказаться от выплат по государственному долгу ( "стихийный дефолт"), что может привести к непредсказуемым последствиям и масштабного финансового кризиса, следовательно, не позволит экономике быстро восстановиться после коронакризы.

3. Монетизировать дефицит бюджета ( "печатать деньги") из прямой выкуп государственных облигаций средства Национального банка. При низкой доверия к гривне это может привести к неконтролируемой спирали девальвации и роста цен. Поэтому мы не можем стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и Евросоюз.

4. Правительству не выполнять свои обязательства, например, отказываться возместить НДС. Это подорвет платежеспособность предприятий, и без того слабую из-за кризиса, и может восстановить коррупционные схемы, которые господствовали до 2014 года.

5. Полностью сокращать капитальные расходы, поскольку это источник занятости, особенно в условиях безработицы, расти.

6. Принимать меры, которые снижают доходы местных бюджетов. Местные власти лучше знает потребности своих жителей и может распределить ресурсы более эффективно. Освобождение компаний от налога на недвижимость и земля была примером слишком широкой помощи, от которой пострадали местные бюджеты.

Хотя в украинской власти мало времени на принятие решений, очень важно, чтобы они были продуманными и учитывали долгосрочные последствия. Лучше выйти решению днем позже, чем сделать ошибку, которая дорого обойдется экономике и людям.

Мы понимаем, что финансовые возможности Украины существенно меньше, чем развитых стран, поэтому мероприятия власти должны быть направлены на уязвимые группы - четко определены и эффективны.

Мы верим, что Украина способна выстоять в этот шторм и выйти из него сплоченной и мудрее.

Центр экономической стратегии

Елена Белан, Dragon Capital

Юрий Городниченко, Университет Калифорнии в Беркли & VoxUkraine

Андрей Длигач, д. Э. Н., Председатель Advanter Group

Александр Жолудь, VoxUkraine

Наталья Никольская, соучредитель платформы SheExports, центра Trade + и TechUkraine

Алексей Мушак, народный депутат восьмого созыва

Александр Паращий, ИК Concorde Capital

Валерий Пекар, преподаватель бизнес-школ kmbs, LvBS

Михаил Ребрик, "Райффайзен банк аваль"

Илона Сологуб, VoxUkraine