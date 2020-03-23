Трех поляков в Кракове осудили за поджог Венгерского центра в Ужгороде в 2018 году

23 марта, 2020, 21:39

Суд в Польше вынес приговоры трем гражданам ультраправого и пророссийского направления, признанным виновными в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде 8 февраля 2018 года

Об этом сообщает Радио Свобода .

Суд в городе Краков приговорил организатора поджога Михала П. к трем годам заключения, а исполнителей - Томаша Ш. к двум годам лишения свободы, а Адриана М., который пошел на сотрудничество с прокуратурой, к двум годам ограничения свободы с выполнением общественно полезных работ по 40 часов в месяц.

Это дело польские правоохранители рассматривали как террористический акт. Как заявлял прокурор Мариуш Садло, "это нападение вписывалось в течение действий России против Украины: целью было внутреннее ослабление Украины и дестабилизация положения в этой стране".

Как стало известно в течение судебного процесса, организатор пошел на этот акт не по собственной инициативе - к совершению поджога его подтолкнул немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, известный своими прокремлевскими взглядами, который дал ему четкие инструкции и деньги на выполнение.