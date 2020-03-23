Трансфер немецкого бомбардира в "Ливерпуль" может сорваться из-за коронавируса

23 марта, 2020, 18:46

Форвард "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернер не перейдет в английский "Ливерпуль" из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает Goal.com .

24-летний форвард хочет остаться в чемпионате Германии, в "Лейпциге", на следующий сезон из-за пандемии коронавируса.Учитывая текущую ситуацию, Тимо Вернер не намерен менять страну проживания.

В текущем сезоне Вернер провел за "Лейпциг" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за форварда сборной Германии составляет 80 млн евро.

12 февраля стало известно, что Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль " за 60 млн евро.

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