Телеканал "Еспресо" меняет сетку в связи с карантином

23 марта, 2020, 08:12

В связи с карантином и с целью снижения рисков заболевания, телеканал "Еспресо" приостанавливает производство авторских телевизионных проектов "Итоги с Анной Валевской", "Полицейская волна", "Футбольный формат", "Шустрова LIVE", "Историческая правда", " Международный обзор "и" Еспресо Кошелек "

"В сетке "Еспресо" временно будут транслироваться только два авторских проекта, тематика которых сверхважная для Украинской сегодня. Это программа "О здоровье", выходящая как спецпроект ежедневно по будням в 15.20. В каждом выпуске ведущая Ирина Коваль собирает актуальную информацию о распространении коронавируса в Украине и мире, озвучивает советы врачей и делится обнадеживающими новостями о разработке лекарств и вакцины от опасной болезни. Продолжает выходить также "Еспресо Капитал" с новостями экономики от Андрея Яницкого. Смотрите программу ч субботу, в 13.30 ", - сообщает об изменениях главный редактор телеканала Светлана Самойленко.

Редакции остальных авторских программ отправляются в отпуск, а производственная часть - присоединяется к производству выпусков новостей, комментариев и общественно-политических ток-шоу. Все гости телевизионного эфира будут включаться только с помощью скайпа.

Несмотря на временное сокращение телевизионных программ, все проекты «Еспресо», представленные на digital - платформах, будут сохранены.

"Еспрессо осознает собственную социальную ответственность перед украинским обществом и стремится минимизировать риски заболеть для работников телеканала и их семей. Призываем все украинские компании и всех граждан Украины очень внимательно и ответственно отнестись к требованиям карантина. А журналисты Еспресо продолжают следить за событиями в Украине и мире, чтобы оперативно и объективно информировать зрителей и читателей ", - комментирует директор телеканала Екатерина Ермолович.

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