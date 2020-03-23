Синоптик Наталья Диденко предупредила о холодной солнечной погоде и сильном ветре

23 марта, 2020, 20:53

В Украину 24 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, температура ночью понизится до -3 ...- 8°C, днем - прогреется до 0...+ 6°C

Об этом сообщила в эфире Еспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине ожидается сухая солнечная, но еще холодная погода. Антициклон будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится. Сильный ветер будет наблюдаться в Украине, кроме севера. Порывы будут достигать даже штормовых 15-20 м/с. Температура ночью -3...-8°C, днем 0...+ 6°C", - сказала Диденко.

Синоптик отметила, что на западе будет сухо, температура воздуха +3...+7°C днем, -3...- 8°C ночью. На севере также будет сухо, ясная погода будет способствовать дополнительному охлаждению, поэтому на севере также ночью -3...- 7°C градусов, днем +3...+5°C.

На востоке осадков не предвидится. Днем 0...+5°C, а ночью -3...- 7°C. На Харьковщине, Луганщине, Донетчине будет наблюдаться сильный до порывистого ветер.

В цетральных областях Украины также сухая погода, температура до +2...+6°C, ночью -3...- 7°C. В южной части Украины предполагется сухая погода и сильный ветер. Температура ночью 0...+3°C, а днем +4...+9°C.

В Киеве вторник, 23 марта, ожидается холодным и ясным.

"В Киеве завтра ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью -3..- 5 градусов, днем +4 градуса", - сказала Диденко.