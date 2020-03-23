Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Водяного - с 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Березово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах