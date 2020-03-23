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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины

Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Водяного - с 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Березово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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