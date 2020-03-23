Спецрейс МАУ Торонто-Киев вернет граждан Украины на этой неделе, - посол

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на странице в Facebook.

"Мы собрали вместе важнейшую информацию о рейсе. Рейс. Борт Toronto Pearson - Борисполь вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00. Прибытие в Киев - в пятницу, в 9:30. Рейсы из Киева на Торонто ждем в среду ", - написал Шевченко.

Рейс предназначен для граждан Украины. От 16 марта прекращено въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства (есть несколько исключений - владельцы удостоверений проживания в Украине, дипломаты, члены их семей).

"Планируется бесплатный рейс в Украину? Сейчас - нет. Мы понимаем желание многих, чтобы МАУ сделали рейс в четверг бесплатным. Так не будет: в абсолютном большинстве случаев, где коммерческие перевозчики задействованы для возвращения домой граждан Украины, Канады, других стран, по билет платит пассажир. Мы благодарны МАУ за готовность лететь в нынешних условиях и просим всех с пониманием относиться к украинской авиакомпании, которая переживает сложный год в своей истории. Мы рассчитываем при этом на справедливую цену билета ", - отметил Шевченко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .