СНБО создала электронные сервисы для мониторинга заболеваемости коронавирусом в Украине

23 марта, 2020, 19:39

Ситуационный центр СНБО Украины создал два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечения больниц соответствующими силами и средствами для борьбы с коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"Ситуационным центром Совета национальной безопасности и обороны Украины в течение 20-22 марта с. г. при участии специалистов Офиса президента Украины, министерства цифровой трансформации Украины и министерства здравоохранения Украины созданы два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечения больниц соответствующими человеческими и материально-техническими ресурсами для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Сервисы предназначены для областных администраций и больниц.

"Первый сервис - кабинеты администраторов для областей в контексте мониторинга данных по заболеваемости. Второй - для администраторов больниц с инфекционными отделениями и дополнительных опорных больниц, которые были определены областями, по материально-техническому обеспечению и обеспечению медицинским персоналом", - объясняют в СНБО.

Оба сервиса полностью готовы к применению, а доступы к ним переданы всем областям и 263 больницам.

Напомним, правительство разрешило доставлять лекарственные средства операторам почтовой связи.

Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Кабмин принял решение о временной приостановке работы всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine