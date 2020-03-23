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Espreso.tvОбществоСНБО создала электронные сервисы для мониторинга заболеваемости коронавирусом в Украине

СНБО создала электронные сервисы для мониторинга заболеваемости коронавирусом в Украине

Ситуационный центр СНБО Украины создал два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечения больниц соответствующими силами и средствами для борьбы с коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"Ситуационным центром Совета национальной безопасности и обороны Украины в течение 20-22 марта с. г. при участии специалистов Офиса президента Украины, министерства цифровой трансформации Украины и министерства здравоохранения Украины созданы два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечения больниц соответствующими человеческими и материально-техническими ресурсами для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Сервисы предназначены для областных администраций и больниц.

"Первый сервис - кабинеты администраторов для областей в контексте мониторинга данных по заболеваемости. Второй - для администраторов больниц с инфекционными отделениями и дополнительных опорных больниц, которые были определены областями, по материально-техническому обеспечению и обеспечению медицинским персоналом", - объясняют в СНБО.

Оба сервиса полностью готовы к применению, а доступы к ним переданы всем областям и 263 больницам.

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