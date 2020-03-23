Смелянский разгромил предложение НБУ о безналичных пенсии: Укрпочта будет доставлять деньги и продукты бесплатно
Об этом Смилянской написал в фейсбуке.
Поскольку наличность может быть потенциальным носителем вируса, для безопасности стоит отказаться от наличных операций, ранее сообщила пресс служба Нацбанка.
НБУ обратился к Кабмину с предложением перевести предприятия и физлиц на исключительно безналичный расчет с помощью банковских карт.
В свою очередь глава "Укрпочты" напомнил, что еще три года назад просил дать почте право открывать счета, ведь банки являются есть всего в 6% населенных пунктов в стране. В то же время почтовые отделения есть в большинстве городов и сел.
По данным Укрпочты с 2016-го до 2020 года количество отделений почты сократилось на 7,6%, в то время как количество отделений банков сократилось на 32,6%.
Согласно документу, предоставленному Смилянским, 37% украинцев не имеют банковских счетов.
"А это значит, что и получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляется возможным. Понимаем, что в условиях карантина ситуация еще усугубилась, видим как в разы вырос спрос на услугу "С карты домой". Поэтому решили с сегодняшнего дня и до конца действия карантина убрать на нее комиссию вообще. Это означает, что любой может прислать деньги со своего карточного счета, а наши почтальоны отдадут наличные вашему адресату прямо в руки. И на эти деньги пенсионеры, или кто-либо сможет заказать продукты у наших почтальонов, которые они доставляют также бесплатно", - отметил глава Укрпочты.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона