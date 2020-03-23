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Espreso.tvОбществоСБУ опровергла фейк об "инфицированном" поезде из Риги, прибывшем в Киев

СБУ опровергла фейк об "инфицированном" поезде из Риги, прибывшем в Киев

Служба безопасности Украины сообщает о распространении в соцсетях фейковой информации об "инфицированном поезде"

Об этом говорится в заметке на странице СБУ в Facebook.

"Сегодня под вечер по сети распространяли (да еще и со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ) информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с нашими гражданами, которых эвакуировали из Латвии. Якобы у многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирусом", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что единственной правдой в этой информации является то, что поезд действительно прибыл из Латвии.

"И он действительно привез домой наших соотечественников. Все пассажиры прошли температурный скрининг. Состояние 5-ти вызвало дополнительные вопросы у медиков, поэтому им сделали экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Однако результаты экспресс-тестов - отрицательные", - отметили в СБУ.

Кроме того, в СБУ отметили, что по отдельности все эвакуированы пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор.

 

 

 

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