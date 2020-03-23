Рынок смартфонов рекордно обвалился из-за коронавируса: это наибольшее падение в истории

23 марта, 2020, 13:10

Рынок смартфонов в мире "провалился" на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 99,2 млн до 61,8 млн. Это наибольшее падение рынка за всю его историю

Об этом сообщает Strategy Analytics .

Падение продаж коснулось все категории смартфонов. Старт снижение начался с Азии в прошлом месяце из-за пандемии COVID-19. Некоторые размещены в регионе фабрики не могли производить смартфоны, а многие пользователи не имели возможности сходить в магазин за новым гаджетов.

Глобальные поставки смартфонов в марте ожидаются на низком уровне. Одна из причин - распространение коронавируса в Европе, Северной Америке и других регионах. Сотни миллионов пользователей оказались изолированными на карантине.

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