"Я чувствую себя лучше": Куриленко рассказала, как борется с болезнью

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Куриленко рассказала, как проходило заболевания в первую неделю.

"Я думаю я чувствую себя лучше. Коротко о ходе болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12:00 за ночь и потом еще часа 3-4 в день. Подняться было трудно . Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая ", - написала Куриленко.

Также она сообщила, что на второй неделе у нее появился кашель, а температура прошла.

"Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью проходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 18 Мар 2020 в 8:15 PDT

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