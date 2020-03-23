"Я чувствую себя лучше": Куриленко рассказала, как борется с болезнью
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Куриленко рассказала, как проходило заболевания в первую неделю.
"Я думаю я чувствую себя лучше. Коротко о ходе болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12:00 за ночь и потом еще часа 3-4 в день. Подняться было трудно . Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая ", - написала Куриленко.
Также она сообщила, что на второй неделе у нее появился кашель, а температура прошла.
"Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью проходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - отметила актриса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-