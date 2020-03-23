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Espreso.tvОбщество"Я чувствую себя лучше": Куриленко рассказала, как борется с болезнью

"Я чувствую себя лучше": Куриленко рассказала, как борется с болезнью


фото: Instagram/olgakurylenko
Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которой отказали в госпитализации из-за переполненности больниц Лондона, заявила, что чувствует себя лучше

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Куриленко рассказала, как проходило заболевания в первую неделю.

"Я думаю я чувствую себя лучше. Коротко о ходе болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12:00 за ночь и потом еще часа 3-4 в день. Подняться было трудно . Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая ", - написала Куриленко.

Также она сообщила, что на второй неделе у нее появился кашель, а температура прошла.

"Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью проходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - отметила актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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