"Кабмин, ОПУ и СНБО проходили тесты": Дубинский заявил, что Емец "пошутил" о заражении COVID-19 ради отставки

23 марта, 2020, 19:10

По словам народного депутата Александра Дубинского, глава Минздрава Илья Емец испугался трудностей, с которыми ему придется столкнуться в связи с вероятной эпидемией коронавируса

Об этом он заявил на своем Youtube-канале.

"Хочу напомнить, что Емец уже был министром здравоохранения при Януковиче, тогда его завела к Януковичу Татьяна Бахтеева, рекомендовала его, как хорошего хирурга. Он золотые руки, правда, как кардиохирург, но оказался очень (плохим, - ред) управленцем . Он продержался аж 4 месяца, за которые успел выбить деньги себе на достройку корпуса в Национальном Институте сердца, для себя, записать Татьяну Бахтееву у себя в кабинете, отнести эту запись Януковичу и еще за ряд событий его выгнали. Здесь он всплывает снова. Рассказывают, что к президенту его завел Радуцкий. В Офисе президента Емец понравился, но никто не вникал, какой он менеджер и не разбирался, почему его выгнали, поэтому его назначили еще раз. А когда назначили, он думал, что придет и как по-старому министр имеет полномочия, ресурсы, а оказалось все этого нет. Он посмотрел на всю эту историю, понял, что вместо денег столкнется с эпидемией коронавируса, с десятками тысяч больных, с тысячами смертей. Он решил уйти", - заявил Дубинский.

По словам нардепа, на днях Емец выпил лишнего и сообщил руководству государства о том, что заразился коронавирусом. Глава Минздрава написал соответствующие сообщении президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмігалю, в Совет национальной безопасности и обороны. В качестве "доказательства" отправил фотографию теста на коронавирус, который был испорчен.

Дубинский утверждает, что таким образом Емец хотел уйти с должности, но не сразу понял, какой резонанс вызовет эта история. В видео говорится, что в эти выходные тесты на коронавирус проходили все чиновники из Кабмина, Офиса президента, СНБО.

"Тесты показали, что ни у кого коронавируса нет, поэтому отправили повторную проверку у Емца. У него взяли соскоб из носоглотки, который показал, что у него тоже нет коронавируса. Он сказал, что это шутка", - пояснил Дубинский.