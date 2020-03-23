"Это неправда": Милованов назвал фейком упреки правительству Гончарука в бездействии по коронавирусу

23 марта, 2020, 17:02

Министр экономики в правительстве Алексея Гончарука Тимофей Милованов отрицает бездействие Кабинета Министров в борьбе с коронавирусом

Об этом эксминистр Тимофей Милованов заявил в Facebook.

"В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что мол правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда", - написал Милованов.

Он добавил к своему сообщению скриншот поручения Гончарука на следующий день после письма СНБО, в котором Алексей Данилов предлагал запретить экспорт медицинских масок из Украины.

По его словам, запрет экспорта масок и других необходимых в борьбе с пандемией медсредств планировали ввести, как только зафиксируют первого больного коронавирусом в Украине.

"Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3-го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - пояснил бывший министр.