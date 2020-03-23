"Чтобы он наконец пошевелился": Макрон выдвинул Джонсону ультиматум из-за коронавируса, - СМИ

23 марта, 2020, 10:35

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил премьеру Борису Джонсону полностью закрыть границу в случае отказа Лондона принять меры для сдерживания пандемии коронавируса

Об этом сообщает Liberation.

По данным издания, распоряжение о закрытии границы между Францией и Великобританией было на столе Макрона к вечеру пятницы.

Еще утром Макрон позвонил Джонсону и предупредил его о полном закрытии границы для британцев, если Лондон не будет принимать никаких мер, чтобы остановить развитие пандемии коронавируса на британской территории.

Как сообщает издание, все остальные европейские государства сделали бы то же самое, что было бы "очень плохой новостью для британской экономики и политики".

"Мы должны пригрозить ему, чтобы он наконец пошевелился", - говорит источник в Елисейском дворце.

Якобы после ультиматума Макрона Джонсон ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране.

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