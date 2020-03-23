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Espreso.tvОбществоПропуска на проезд в общественном транспорте Киева получили 225 тыс. человек, - Кличко

Пропуска на проезд в общественном транспорте Киева получили 225 тыс. человек, - Кличко


фото: zaxid.net
Пропуска выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, персоналу продовольственных магазинов и аптек

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

Кличко заявил, что пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.

"Более 225 тыс. пропусков на проезд", - уточнил мэр города.

Напомним, с 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы могут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт курсирует по отдельным маршрутам.

  • Напомним, также на брифинге мэр города Виталий Кличко отметил о закрытии детских площадок города из-за карантина и пригрозил штрафами за его нарушение.

 

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