Пропуска на проезд в общественном транспорте Киева получили 225 тыс. человек, - Кличко

23 марта, 2020, 13:22

Пропуска выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, персоналу продовольственных магазинов и аптек

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

Кличко заявил, что пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.

"Более 225 тыс. пропусков на проезд", - уточнил мэр города.

Напомним, с 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы могут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт курсирует по отдельным маршрутам.