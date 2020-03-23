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Espreso.tvОбществоПосле индексации повышение пенсий получат 7 млн пенсионеров, - Лазебная

После индексации повышение пенсий получат 7 млн пенсионеров, - Лазебная


фото: kmu.gov.ua
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о выплатах пенсионерам

Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Первое - с апреля будет осуществлен одноразовую выплату по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. Получателей социальной помощи, получают эту помощь вместо пенсии . это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальной пенсии. Вторая наша инициатива - с мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%, после индексации повышение получат 7 млн пенсионеров. с мая мы устанавливаем доплату 1,5 лн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн ", - сказала Лазебная.

Она подчеркнула, что индексацию и выплату по тысяче гривен Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никому никуда не нужно обращаться.

  • В Министерстве социальной политики предлагают ввести дополнительные выплаты для получателей субсидий на оплату коммунальных услуг .

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