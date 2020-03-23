Под видом защиты от коронавируса власть готовит отмену закона о языке, - Княжицкий
23 марта, 2020, 11:25
На внеочередном заседании Верховной Рады власть хочет отменить положения Закона Украины о функционировании украинского языка как государственного, в частности о размере квот на радио и ТВ
Об этом нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил в Facebook.
"Информирую, что под видом защиты от коронавируса сейчас готовятся предложения об отмене закона о языке. Мы со всей фракцией ЕС не допустим этого. Призываю к солидарности коллег из других фракций", - написал Княжицкий.
Нардеп также добавил:
"PS. Законопроект предлагает:
- остановить до конца года действие квот украиноязычного продукта в эфире;
- приостановить действие украиноязычных квот на ТВ, а срок введения следующего этапа (увеличение до 90%) перенести на 2026;
- временно снять с телеканалов и радиостанций требования соблюдать условия лицензий;
- снять ограничения на трансляции фильмов и передач, созданных не в Украине, ЕС, США и Канаде (то есть фактически речь идет о российских фильмах и передачах) до конца года;
- снять требования по прозрачности структуры собственности вещателей до конца года;
- снять ограничения по количеству рекламы, спонсорства, телепродажи до конца года;
- временно снять ограничения на трансляцию фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения;
- приостановить действие статьи о языке в сфере культуры в Законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (до июля 2024)
Фактически речь идет о возвращении украинского телевизионного эфира (радио не трогают) в то, как он выглядел после принятия признанного неконституционным закона о языке Кивалова-Колесниченко. С той лишь разницей, что теперь даже программные концепции телеканалов не будут действовать, поскольку они также перестают быть обязательными до конца года. То есть в телеэфире можно будет поставить любой российский сериал без перевода на украинский и показывать его круглосуточно.
Указанные предложения являются неприемлемыми, поскольку государственный статус украинского языка установленный Конституцией и раскрыт многими законами. По заключению Конституционного Суда украинский язык должен защищаться и охраняться наравне с государственными символами такими как герб, гимн и флаг. И предложенные законопроектом изменения очевидно посягают на этот государственным символ. Фактически речь идет об остановке государственного статуса украинского языка. Нет никакой разницы между остановкой применения государственного языка и остановкой применения, например, государственного флага Украины - и в том и в другом случае речь идет о деятельности против конституционных основ государства "
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