Ощадбанк закрывает часть отделений на время действия карантина
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"Все внутренние системы банка работают в стандартном режиме без ограничений. Ощадбанк обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, прием и обработку карточек всех банков в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов. Клиенты-предприниматели могут обслуживаться в СorpLight, где доступны все основные операции с банковскими счетами и платежными документами ", - говорится в сообщении.
В Ощадбанке отметили, что ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы - сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарный час.
Информацию о работе отделений можно получить по ссылке.
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