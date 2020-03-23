Ощадбанк закрывает часть отделений на время действия карантина

23 марта, 2020, 17:11

Государственный Ощадбанк принял решение закрыть часть отделений на время карантина

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Все внутренние системы банка работают в стандартном режиме без ограничений. Ощадбанк обеспечивает бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и отделений, инкассацию торговой сети, прием и обработку карточек всех банков в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов. Клиенты-предприниматели могут обслуживаться в СorpLight, где доступны все основные операции с банковскими счетами и платежными документами ", - говорится в сообщении.

В Ощадбанке отметили, что ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы - сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарный час.

Информацию о работе отделений можно получить по ссылке.