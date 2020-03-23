Олимпиада-2020: две страны отказались от участия из-за пандемии коронавируса

23 марта, 2020, 10:19

Канада и Австралия снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НОК двух стран.

Решение Канады поддержали комиссия спортсменов, спортивные федерации, а также правительство. Национальный олимпийский комитет призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Олимпиаду на следующий год.

"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и обо всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавирусом", - говорится в заявлении канадского НОК.

Австралийский НОК призвал всех спортсменов, которые находятся за пределами страны, остановить тренировки и вернуться на родину, после чего подготовка будет вестись с расчетом на то, что Игры пройдут уже в следующем году.

В Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .

3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.

11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.

12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.

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