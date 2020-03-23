Оккупанты 6 раз обстреляли силы ООС, двое бойцов ранены

23 марта, 2020, 18:28

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершены два обстрела: вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины; в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь.



Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.