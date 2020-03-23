 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупационные власти Крыма на фоне пандемии коронавируса планируют устроить ярмарки "для урегулирования цен"

Оккупационные власти Крыма на фоне пандемии коронавируса планируют устроить ярмарки "для урегулирования цен"

"Министр сельского хозяйства" русской оккупационной администрации Крыма Андрей Рюмшин заявил о намерении устроить на полуострове ярмарки с целью сдерживания цен на продовольствие

Об этом Рюмшин написал в Facebook.

При этом указанную идею оккупационный чиновник высказал на совещании штаба по противодействию распространению коронавируса.

"Сегодня принял участие в совещании... о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Во время мероприятия выступил с предложением проведения сельскохозяйственных ярмарок для удовлетворения повышенного потребительского спроса на продукты питания, а также регулирования ценовой ситуации в регионе", - написал Рюмшин.

Оккупационный чиновник отметил, что предлагает осуществлять сбыт продовольствия населению для сдерживания цен именно путем организации массовых мероприятий.

"Акцентируем внимание именно на ярмарках - все товаропроизводители сейчас увеличили мощности по производству наших крымских круп, и на ярмарках будет ассортимент разноплановый представлен крупами", - отметил Рюмшин.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать