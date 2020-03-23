Оккупационные власти Крыма на фоне пандемии коронавируса планируют устроить ярмарки "для урегулирования цен"
Об этом Рюмшин написал в Facebook.
При этом указанную идею оккупационный чиновник высказал на совещании штаба по противодействию распространению коронавируса.
"Сегодня принял участие в совещании... о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Во время мероприятия выступил с предложением проведения сельскохозяйственных ярмарок для удовлетворения повышенного потребительского спроса на продукты питания, а также регулирования ценовой ситуации в регионе", - написал Рюмшин.
Оккупационный чиновник отметил, что предлагает осуществлять сбыт продовольствия населению для сдерживания цен именно путем организации массовых мероприятий.
"Акцентируем внимание именно на ярмарках - все товаропроизводители сейчас увеличили мощности по производству наших крымских круп, и на ярмарках будет ассортимент разноплановый представлен крупами", - отметил Рюмшин.
- Напомним, в России главинфекционистка Ставрополья заразилась коронавирусом, скрыла это и проводила массовые лекции.
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