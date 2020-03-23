Ограничения собраний и оборота наличных, штрафы за нарушения: как происходит чрезвычайное положение в Израиле

23 марта, 2020, 16:24

В Израиле, где из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение, запретили собираться на улице больше, чем по 5 человек, а за нарушение налагают штрафы

Об этом рассказал житель Хайфы Андрей Пилипенко в эфире программы "Неделя с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

"Были введены серьезные ограничения. В Израиле на 7 дней введено чрезвычайное положение, ограничивающее очень много вещей. Например, нельзя собираться больше 5 человек на улице. Можно заниматься спортом, но исключительно индивидуально или в парах. Нельзя проводить какие-либо религиозные обряды, церемонии, собрания, впрочем это не распространяется на право на демонстрации. Если ты нарушаешь просто так, хочешь выйти на пикник или собраться с друзьями в парке, тебе может грозить, если вас более 10 человек, до 3 тыс. шекелей штрафа", - сообщил Пилипенко.

Житель Хайфы (Израиль) также отметил, что в стране запретили пользоваться наличными в транспорте чтобы минимизировать контакт с деньгами.

"В Израиле интересная система, есть такие электорнные карточки, то есть все платежи можно делать бесконтактно. С прошлой недели запретили пользоваться наличными в транспорте, то есть, ты должен пополнить такую карту в терминале или через приложение в телефоне. То есть минимизировали контакт водителей и пассажиров с деньгами", - рассказал Пилипенко.

Он отметил, что транспорт не отменен полностью и людям не нужны специальные пропуска для проезда.

Пилипенко также добавил, что работают аптеки и крупные супермаркеты, но закрыты рестораны, бары и практически вся сфера услуг.

Напомним, Минздрав Литвы заявил о 143 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро 23 марта за границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.

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