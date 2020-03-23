Ограничения собраний и оборота наличных, штрафы за нарушения: как происходит чрезвычайное положение в Израиле
Об этом рассказал житель Хайфы Андрей Пилипенко в эфире программы "Неделя с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.
"Были введены серьезные ограничения. В Израиле на 7 дней введено чрезвычайное положение, ограничивающее очень много вещей. Например, нельзя собираться больше 5 человек на улице. Можно заниматься спортом, но исключительно индивидуально или в парах. Нельзя проводить какие-либо религиозные обряды, церемонии, собрания, впрочем это не распространяется на право на демонстрации. Если ты нарушаешь просто так, хочешь выйти на пикник или собраться с друзьями в парке, тебе может грозить, если вас более 10 человек, до 3 тыс. шекелей штрафа", - сообщил Пилипенко.
Житель Хайфы (Израиль) также отметил, что в стране запретили пользоваться наличными в транспорте чтобы минимизировать контакт с деньгами.
"В Израиле интересная система, есть такие электорнные карточки, то есть все платежи можно делать бесконтактно. С прошлой недели запретили пользоваться наличными в транспорте, то есть, ты должен пополнить такую карту в терминале или через приложение в телефоне. То есть минимизировали контакт водителей и пассажиров с деньгами", - рассказал Пилипенко.
Он отметил, что транспорт не отменен полностью и людям не нужны специальные пропуска для проезда.
Пилипенко также добавил, что работают аптеки и крупные супермаркеты, но закрыты рестораны, бары и практически вся сфера услуг.
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