Оформить паспорт можно онлайн - в Минцифры рекомендуют воздержаться от визитов в госучреждения
23 марта, 2020, 11:28
В Министерстве цифровой трансформации Украины назвали услуги, которые можно получить онлайн
Об этом ведомство сообщает на своем Telegram канал и .
"Мы рекомендуем воздержаться от визитов в любые государственные учреждения. Но получение определенных административных услуг является крайне важным для реализации своих прав и поддержания надлежащего уровня жизни", - говорится в сообщении.
- оформление паспорта гражданина Украины; вклеивания фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет
- комплексная услуга еМалятко;
- выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
- согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
- регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
- выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;
- государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;
- государственная регистрация смерти; субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
- оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
- оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня";
- оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
- оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека и попечительство, или одиноким матерям; регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
- оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.
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