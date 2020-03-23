НБУ предлагает вывести из-под запрета из-за карантина обменники и ломбарды

23 марта, 2020, 16:14

Национальный банк Украины обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса

Об этом сообщила пресс- служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предполагает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)

"Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер" , - говорится в сообщении.

По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.