НБУ предлагает вывести из-под запрета из-за карантина обменники и ломбарды
Об этом сообщила пресс- служба НБУ.
В Нацбанке напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предполагает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)
"Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер" , - говорится в сообщении.
По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.
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