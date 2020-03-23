Назван перечень лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС
23 марта, 2020, 09:33
Кабинет Министров Украины утвердил список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС
Об этом говорится в сообщении Таможенной службы в Facebook .
В частности, в этом перечне являются:
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тесты для диагностики Covid-19
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аппараты искусственной вентиляции легких
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фибробронхоскопы
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дозаторы кислорода с увлажнителями
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рентгеновские передвижные аппараты
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парацетамол
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инсулин
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лидокаин
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фуросемид
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дезинфекционные средства
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респираторы
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ларингоскопы
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шприцы
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каталки
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антисептики на хлоргексидин
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этаноловые растворы
Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.
- Напоминаем, правительство освободило от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях неотложности осуществляться без проведения тендеров.
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