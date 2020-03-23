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Espreso.tvОбществоНазван перечень лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС

Назван перечень лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС

Кабинет Министров Украины утвердил список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС

Об этом говорится в сообщении Таможенной службы в Facebook .

В частности, в этом перечне являются:

  • тесты для диагностики Covid-19

  • аппараты искусственной вентиляции легких

  • фибробронхоскопы

  • дозаторы кислорода с увлажнителями

  • рентгеновские передвижные аппараты

  • парацетамол

  • инсулин

  • лидокаин

  • фуросемид

  • дезинфекционные средства

  • респираторы

  • ларингоскопы

  • шприцы

  • каталки

  • антисептики на хлоргексидин

  • этаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

  • Напоминаем, правительство освободило от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях неотложности осуществляться без проведения тендеров.

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