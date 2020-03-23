 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинюст рассматривает массовое освобождение заключенных в случае обострения коронавируса

Минюст рассматривает массовое освобождение заключенных в случае обострения коронавируса

В Минюсте отметили, что эти варианты прорабатываются только в теории

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "РБК-Украина".

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, на сегодня речь не идет о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавирусом.

"Все-таки одна из наших целей - это охрана общества от лиц, совершивших опасные преступления", - отметила Высоцкая.

Тем не менее, она подчеркнула, что Минюст не исключает такого механизма.

"Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока это в теории", - уточнила замминистра.

В то же время сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров объяснил, как массовое увольнение может быть реализовано на практике. По его мнению, необходимо обеспечить автоматический выход из тюрем преступников, имеющих право на условно-досрочное освобождение (УДО).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать