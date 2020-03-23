Минюст рассматривает массовое освобождение заключенных в случае обострения коронавируса

23 марта, 2020, 16:29

В Минюсте отметили, что эти варианты прорабатываются только в теории

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "РБК-Украина".

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, на сегодня речь не идет о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавирусом.

"Все-таки одна из наших целей - это охрана общества от лиц, совершивших опасные преступления", - отметила Высоцкая.

Тем не менее, она подчеркнула, что Минюст не исключает такого механизма.

"Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока это в теории", - уточнила замминистра.

В то же время сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров объяснил, как массовое увольнение может быть реализовано на практике. По его мнению, необходимо обеспечить автоматический выход из тюрем преступников, имеющих право на условно-досрочное освобождение (УДО).