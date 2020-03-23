McDonald's "разъединил" букву в названии бренда, чтобы призвать людей держать дистанцию из-за коронавируса
23 марта, 2020, 15:38
Сеть ресторанов McDonald's разъединила арки буквы "М" в названии своего бренда, чтобы вдохновить людей соблюдать социальную дистанцию
Рекламное агентство DPZ&T разъединило арки бренда во всех аккаунтах сети, включая Instagram, Facebook и Twitter, поощряя выполнять правила поведения во время вспышки коронавируса.
Лозунг кампании: "разделены на короткое время, чтобы всегда быть вместе".
McDonald's в Украине тоже обновил свой логотип.
"Небольшая дистанция, на некоторое время, поможет объединить всех нас", - прокомментировали в украинской "дочке" сети заведений.
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