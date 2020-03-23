McDonald's "разъединил" букву в названии бренда, чтобы призвать людей держать дистанцию из-за коронавируса

23 марта, 2020, 15:38

Сеть ресторанов McDonald's разъединила арки буквы "М" в названии своего бренда, чтобы вдохновить людей соблюдать социальную дистанцию

Рекламное агентство DPZ&T разъединило арки бренда во всех аккаунтах сети, включая Instagram, Facebook и Twitter, поощряя выполнять правила поведения во время вспышки коронавируса.

Лозунг кампании: "разделены на короткое время, чтобы всегда быть вместе".

McDonald's в Украине тоже обновил свой логотип.

"Небольшая дистанция, на некоторое время, поможет объединить всех нас", - прокомментировали в украинской "дочке" сети заведений.