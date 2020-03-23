Коронавирус: из Италии эвакуируют 178 украинцев, - МИД

23 марта, 2020, 16:43

23 марта из итальянского города Неаполь вернутся 178 украинцев в рамках эвакуации из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

После работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя.

"Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса.

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