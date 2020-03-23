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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: по состоянию на утро 23 марта - 114 сообщений о подозрении на COVID-19, новых случаев заражения нет

Коронавирус в Украине: по состоянию на утро 23 марта - 114 сообщений о подозрении на COVID-19, новых случаев заражения нет


фото: Ілюстративне фото: Київ, 20.03.20, Reuters
Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава по состоянию на 10:00 23 марта, пишет Еспресо.TV .

В Министерстве повторили вечернее сведения по количеству заражений COVID-19 по стране - 73 и добавили, что за сутки зафиксировано 26 новых.

В Минздраве уточнили, что пока коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 5 случаев
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • Львовская область -2 случая
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Черкасская область - 1 случай
  • г. Киев - 29 случаев

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"По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19", - добавили в сообщении.

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