Коронавирус в Украине: по состоянию на утро 23 марта - 114 сообщений о подозрении на COVID-19, новых случаев заражения нет

23 марта, 2020, 10:33

Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава по состоянию на 10:00 23 марта, пишет Еспресо.TV .

В Министерстве повторили вечернее сведения по количеству заражений COVID-19 по стране - 73 и добавили, что за сутки зафиксировано 26 новых.

В Минздраве уточнили, что пока коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 5 случаев

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

Львовская область -2 случая

Тернопольская область - 1 случай

Черкасская область - 1 случай

г. Киев - 29 случаев

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"По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19", - добавили в сообщении.

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