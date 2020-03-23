Коронавирус в Украине: по состоянию на утро 23 марта - 114 сообщений о подозрении на COVID-19, новых случаев заражения нет
23 марта, 2020, 10:33
Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19
Об этом говорится в сообщении Минздрава по состоянию на 10:00 23 марта, пишет Еспресо.TV .
В Министерстве повторили вечернее сведения по количеству заражений COVID-19 по стране - 73 и добавили, что за сутки зафиксировано 26 новых.
В Минздраве уточнили, что пока коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 5 случаев
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- Львовская область -2 случая
- Тернопольская область - 1 случай
- Черкасская область - 1 случай
- г. Киев - 29 случаев
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"По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19", - добавили в сообщении.
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