Коронавирус в Украине: ПЦР тесты доставят в лаборатории до конца дня, - Офис президента

23 марта, 2020, 16:27

Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта

Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

Также в ОП отметили, что на следующей неделе будет еще несколько поставок тестов и медицинских средств в Украину.

"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", - говорится в сообщении.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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