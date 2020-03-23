 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: ПЦР тесты доставят в лаборатории до конца дня, - Офис президента

Коронавирус в Украине: ПЦР тесты доставят в лаборатории до конца дня, - Офис президента

Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта

Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

Также в ОП отметили, что на следующей неделе будет еще несколько поставок тестов и медицинских средств в Украину.

"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", - говорится в сообщении.

  • Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать