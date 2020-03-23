Коронавирус в Украине: ПЦР тесты доставят в лаборатории до конца дня, - Офис президента
23 марта, 2020, 16:27
Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта
Об этом сообщил Офис президента в Telegram.
Также в ОП отметили, что на следующей неделе будет еще несколько поставок тестов и медицинских средств в Украину.
"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", - говорится в сообщении.
- Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.
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