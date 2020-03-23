Коронавирус: в правительстве Чехии допустили закрытие границ ЕС на два года

23 марта, 2020, 12:22

Заместитель министра здравоохранения республики Чехия Роман Примула заявил, что границы Европейского Союза могут оставаться закрытыми до двух лет из-за эпидемии коронавируса

Об этом он заявил в интеврью пражском телеканала Prima.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничением поездок в Европе может растянуться на будущие один - два года. Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятного тенденции. И много месяцев пойдут на улучшение обстановки", - сообщил Примула.

Напомним, Евросоюз закрыл свои границы практически для всех категорий граждан из-за эпидемии коронавируса.

Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более чем 98000 успешно прошли лечение.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine