Коронавирус: в правительстве Чехии допустили закрытие границ ЕС на два года
23 марта, 2020, 12:22
Заместитель министра здравоохранения республики Чехия Роман Примула заявил, что границы Европейского Союза могут оставаться закрытыми до двух лет из-за эпидемии коронавируса
Об этом он заявил в интеврью пражском телеканала Prima.
"Закрытие границ и связанные с этим ограничением поездок в Европе может растянуться на будущие один - два года. Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятного тенденции. И много месяцев пойдут на улучшение обстановки", - сообщил Примула.
Напомним, Евросоюз закрыл свои границы практически для всех категорий граждан из-за эпидемии коронавируса.
Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более чем 98000 успешно прошли лечение.
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