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Espreso.tvОбществоКоронавирус: SkyUp осуществит более 50 рейсов для возвращения украинцев на этой неделе

Коронавирус: SkyUp осуществит более 50 рейсов для возвращения украинцев на этой неделе

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 23-28 марта осуществит более 50 авиарейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

Об этом свидетельствует сообщение SkyUp в Facebook.

"SkyUp Airlines осуществит ряд специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран смогли вернуться домой", - говорится в сообщении.

Так, на 23 марта запланированы рейсы из таких городов - Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлин, Барселона, Стамбул, Коломбо. На 24 марта также запланированы рейсы из Праги, Берлина, Мюнхена, Парижа (Бове), Лондона, Франкфурта, Аликанте, Стокгольма, Загреба, Стамбула, Дубая, Дюссельдорфа, Коломбо, Мале, Неаполя, Лиссабона, Дели, Вены.

Кроме того сообщается, что 25 марта авиакомпания осуществит рейсы из таких городов - Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Берлин, Малага, Гамбург, Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели; 26 марта - из Праги, Дюссельдорфа, Франкфурта, Лондона, Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Стамбула, Тель-Авива, Ларнаки, Парижа (Бове).

На 27 марта запланированы рейсы из городов - Прага, Анталия, Берлин, Франкфурт. 28 марта состоятся два рейса из Праги (Киев и Львов).

  • Кабинет министров принял решение о временном приостановлении работы всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

 

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