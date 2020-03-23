Коронавирус: SkyUp осуществит более 50 рейсов для возвращения украинцев на этой неделе
Об этом свидетельствует сообщение SkyUp в Facebook.
"SkyUp Airlines осуществит ряд специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран смогли вернуться домой", - говорится в сообщении.
Так, на 23 марта запланированы рейсы из таких городов - Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлин, Барселона, Стамбул, Коломбо. На 24 марта также запланированы рейсы из Праги, Берлина, Мюнхена, Парижа (Бове), Лондона, Франкфурта, Аликанте, Стокгольма, Загреба, Стамбула, Дубая, Дюссельдорфа, Коломбо, Мале, Неаполя, Лиссабона, Дели, Вены.
Кроме того сообщается, что 25 марта авиакомпания осуществит рейсы из таких городов - Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Берлин, Малага, Гамбург, Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели; 26 марта - из Праги, Дюссельдорфа, Франкфурта, Лондона, Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Стамбула, Тель-Авива, Ларнаки, Парижа (Бове).
На 27 марта запланированы рейсы из городов - Прага, Анталия, Берлин, Франкфурт. 28 марта состоятся два рейса из Праги (Киев и Львов).
- Кабинет министров принял решение о временном приостановлении работы всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-