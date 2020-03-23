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Espreso.tvСпортКоронавирус не помеха: соперник "Шахтера" в Лиге Европы возобновил тренировки

Коронавирус не помеха: соперник "Шахтера" в Лиге Европы возобновил тренировки


фото: Reuters
Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" возобновил тренировочный процесс

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футболисты будут тренироваться небольшими группами в разное время. Работа будет проводиться только в тренажерном зале.

Последний матч немецкий клуб провел именно против "Шахтера" (1: 2), 12 марта. Это был первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Когда состоится ответный матч - пока неизвестно.

В чемпионате Германии по футболу карантин до 3 апреля.

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