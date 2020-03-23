Коронавирус: Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд
Об этом он написал на странице в Facebook.
Также провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нинийшний время вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности.
По его словам, нужно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.
"Немедленно, в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы", - написал Аваков.
Он добавил, что нужно прекращать спекуляции на валютном рынке и вывода антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.
"Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение", - написал министр.
Аваков предлагает принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины. А также предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.
Аваков отметил, что описанные шаги, это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые, по его мнению, нужно употреблять с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом других действий.
"Без этих и других экстраординарных мер - нам ужасно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать - защищая людей, балансируя экономику - в условиях, которых еще не было. Действовать решительно, быстро и четко. Пандемия накатывает на Украине, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизнь людей, порядка и системе жизнеобеспечения каждого украинском в это непростое период.Тому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом ", - заметит глава МВД.
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- По данным СМИ, 24 марта Верховная Рада может ввести в Украине чрезвычайное положение в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.
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