Коронавирус: Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Нет, я не коммунист, а не фантазер - и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам - денег нет, а на фоне мирового экономического кризиса, который надвигается и вовсе трудности катастрофические. Придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги . макрофинансовые и экономические ", - написал Аваков.

Он предлагает Верховной Раде пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные мероприятия.

"Увеличить дефицит госбюджета - существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 минимум. Не стесняясь, - такой вызов времени. Мне жаль, но придется", - отметил Аваков.

Также провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нинийшний время вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности.

По его словам, нужно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

"Немедленно, в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы", - написал Аваков.

Он добавил, что нужно прекращать спекуляции на валютном рынке и вывода антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.

"Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение", - написал министр.

Аваков предлагает принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины. А также предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.

Аваков отметил, что описанные шаги, это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые, по его мнению, нужно употреблять с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом других действий.

"Без этих и других экстраординарных мер - нам ужасно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать - защищая людей, балансируя экономику - в условиях, которых еще не было. Действовать решительно, быстро и четко. Пандемия накатывает на Украине, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизнь людей, порядка и системе жизнеобеспечения каждого украинском в это непростое период.Тому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом ", - заметит глава МВД.

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