 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд

Коронавирус: Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Нет, я не коммунист, а не фантазер - и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам - денег нет, а на фоне мирового экономического кризиса, который надвигается и вовсе трудности катастрофические. Придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги . макрофинансовые и экономические ", - написал Аваков.
 
Он предлагает Верховной Раде пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные мероприятия.
 
"Увеличить дефицит госбюджета - существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 минимум. Не стесняясь, - такой вызов времени. Мне жаль, но придется", - отметил Аваков.

Также провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нинийшний время вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности.

По его словам, нужно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

"Немедленно, в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы", - написал Аваков.

Он добавил, что нужно прекращать спекуляции на валютном рынке и вывода антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.

"Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение", - написал министр.

Аваков предлагает принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины. А также предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.

Аваков отметил, что описанные шаги, это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые, по его мнению, нужно употреблять с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом других действий.

"Без этих и других экстраординарных мер - нам ужасно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать - защищая людей, балансируя экономику - в условиях, которых еще не было. Действовать решительно, быстро и четко. Пандемия накатывает на Украине, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизнь людей, порядка и системе жизнеобеспечения каждого украинском в это непростое период.Тому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом ", - заметит глава МВД.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

  • По данным СМИ, 24 марта Верховная Рада может ввести в Украине чрезвычайное положение в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать