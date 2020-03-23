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Espreso.tvОбществоКняжицкий и Синютка требуют от СБУ и ГБР расследовать фейки Бужанского

Княжицкий и Синютка требуют от СБУ и ГБР расследовать фейки Бужанского

Соответствующее обращение народные депутаты от "Европейской Солидарности" направили в правоохранительные органы в понедельник, 23 марта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Олег Синютка.

"На шестом году войны с Россией нас не должно бы ничего удивлять, потому что российская пропаганда использует весь арсенал лжи, чтобы Украину сделать слабее и уничтожить нашу волю к противостоянию с врагом. Изобретательной в украинофобии является российская 5 колонна в Украине, ее откровенные и скрытые агенты. А также все, кто обслуживает олигархов, которые после победы Зеленского на выборах открыто реализуют политику капитуляции Украины и наложения российского ярма на шею украинский", - отметил народный депутат.

Он напомнил, что свежим примером этому является недавнее сообщение в соцсетях Максима Бужанского, народного депутата от партии "Слуга народа". Речь идет о распространенном Бужанским видео о якобы избиении жителя Львова за его кашель в автобусе, которое является фейковым.

"Чистый фейк, поскольку ни одного такого случая во Львове не было. Но фейка депутату от "слуг" было мало - он сравнил эту ситуацию с погромом евреев в июле 1941 года, произошедшим после прихода нацистов в наш город. Цель этой антиукраинской провокации очевидна: показать, что "во Львове ничего не изменилось с 1941 года" и уже начались погромы в "центре бандеровщины". Методы провокаторов не изменились за десятилетия: та же ложь, то же стремление выставить жителей Львова и Галичины и Украины в целом, как недостойных жить в цивилизованной Европе", - подчеркнул Олег Синютка

Также народный депутат отметил, что для миллионов украинцев и туристов со всего мира Львов уже давно стал символом европейскости Украины, гостеприимства, толерантности и уважения многонациональной и многокультурной истории города.

"Вместе с коллегой по фракции Николаем Княжицким мы обратились в СБУ и ГБР, чтобы они расследовали эту очередную попытку поссорить украинцев из разных регионов страны и посеять межнациональную рознь. Государство должно реагировать решительно, особенно в нынешних обстоятельствах, когда задачей всех украинцев и власти в частности является борьба с пандемией коронавируса", - подытожил народный депутат.

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