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Espreso.tvОбществоХотели самостоятельно вернуться в Украину: двое украинцев провели ночь в машине перед черногорским рубежом

Хотели самостоятельно вернуться в Украину: двое украинцев провели ночь в машине перед черногорским рубежом

Двое украинских туристов решили вернуться в Украину из Черногории самостоятельно на автомобиле

Об этом украинский консул в Черногории Михаил Шматов написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на то, что все государственные границы с Черногорией закрыты и я запретил гражданам выезд на своем авто за границу, двое украинских туристов, которых я несколько раз до того предупреждал об опасности и риски, все же решили добраться до Украины самостоятельно. В результате они были заблокированы между боснийско-хорватским рубежом, потому что Хорватия их не пустила, а Босния отказалась их обратно возвращать ", - написал консул.

По его словам, боснийские пограничники потом решили, что пустит украинцев только при условии размещения их на 14-дневный карантин в палаточном городке. В результате полицейским конвоем они были возвращены в Черногорию, которая предварительно дала согласие, что впустит обратно.

"Но нет. Правила есть правила. Иностранцам без вида на жительство въезд запрещен. Все мои мольбы и попытки хоть как-то помочь закончились безрезультатно. Решение должно принять кризисный штаб. Все документы и просьбы поданы, надеюсь, что им позволят въехать, без размещения в обсервации, при эвакуации ", - пояснил Шматов.

Он добавил, что двое украинцев провели эту ночь в машине перед черногорским рубежом. Они обеспечены водой и пищей.

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