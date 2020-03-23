Глава Минздрава Емец просит назначить на должность земестителя директора ГП "Медицинские закупки" человека, обокрала супермаркет, - гендиректор предприятия

23 марта, 2020, 17:42

Глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов публично вступил в конфликт с министром здравоохранения Ильей Емцем. Отказывается назначать "человека Емца" своим заместителем

Об этом генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов написал в Facebook.

"Первый и последний раз когда мы встретились, наш разговор был, к сожалению, в основном о другом. О моей нелояльности и Вашем желании завести "доверенное лицо" на ГП", - заявил Жумадилов.

Генеральный директор обвинил главу Минздрава Емца в блокировании работы предприятия:

"Требование назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокирование работы ГП и соответственно запуска закупок является ничем иным, как злоупотреблением властными полномочиями, что в сложившейся ситуации является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей".

Жумадилов заявил, что обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР по соответствующей подследственности.

"Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, поэтому должна быть "политическая воля руководства". Вы (Емец, - ред.) ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность", - подчеркнул глава ГП.

"На скриншоте ниже выдержка из информации о Вашем кандидате в заместители генерального директора, о Вашем "доверенном лице", - написал Жумадилов.