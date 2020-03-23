Европе может понадобиться два года на преодоление коронавируса, - китайский эксперт

23 марта, 2020, 13:04

Для полной победы над коронавируса Covid-19 европейским странам может потребоваться до двух лет

Такой прогноз дал председатель шанхайской группы клинических экспертов Covid-19 Чжан Веньхун во время видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф, сообщает South China Morning Post .

"Будет абсолютно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это будет продолжаться один или два года ... Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится", - заявил он.

"Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться в течение четырех недель, пандемии можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-нибудь происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе ", - сказал эксперт.

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По его мнению, без одновременных действий по всему миру те страны, которые вводят жесткие меры, по-прежнему будут подвергаться риску завезенных инфекций, как это происходит в Китае.

По словам Чжана, который также является директором департамента инфекционных заболеваний в больнице Хуашань при Университете Фудань в Шанхае, Китаю в борьбе с коронавируса помогло то, что в самом начале распространения инфекции, большинство учреждений, предприятий, учебных заведений были закрыты по случаю праздника Китайского Нового года , что значительно сократило контакты населения.

Ранее эксперт предусматривал, что эпидемия в Китае достигнет пика в период с апреля по июнь, а затем отступит летом, повторяясь в течение осени и зимы, - и снова достигнет своего пика следующей весной, вероятно в меньших масштабах.

Однако, поскольку эпидемия стала пандемией, она неизбежно будет длительной, и когда именно она может быть взята под контроль - этим летом или в следующем - будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, подчеркнул эксперт.

Всего в мире зафиксировано более 336 000 случаев заражения коронавируса. 14641 человек умер, более чем 98000 успешно прошли лечение.

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