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Espreso.tvОбществоЕмец подаст в отставку с поста министра здравоохранения, - нардепы

Емец подаст в отставку с поста министра здравоохранения, - нардепы


фото: censor.net
Слух об отставке главы Минздрава Ильи Емца распространили депутаты от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко и" Слуги народа "Александр Дубинский

Об этом депутаты написали в Telegram-каналам.

Отметим, что источник Еспресо.TV в Верховной Раде также подтвердил информацию об отставке Ильи Емца с должности главы Минздрава.

 

 

 

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