Емец подаст в отставку с поста министра здравоохранения, - нардепы
23 марта, 2020, 14:36
Слух об отставке главы Минздрава Ильи Емца распространили депутаты от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко и" Слуги народа "Александр Дубинский
Об этом депутаты написали в Telegram-каналам.
Отметим, что источник Еспресо.TV в Верховной Раде также подтвердил информацию об отставке Ильи Емца с должности главы Минздрава.
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
Читайте также
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-