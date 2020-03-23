Емец подаст в отставку с поста министра здравоохранения, - нардепы

23 марта, 2020, 14:36

Слух об отставке главы Минздрава Ильи Емца распространили депутаты от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко и" Слуги народа "Александр Дубинский

Об этом депутаты написали в Telegram-каналам.

Отметим, что источник Еспресо.TV в Верховной Раде также подтвердил информацию об отставке Ильи Емца с должности главы Минздрава.