 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице своей бывшей жены

Экс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице своей бывшей жены


фото: Getty Images
Экс-нападающий российского "Зенита" Халк женился на Камилле Анжело, которая является племянницей его бывшей жены

Об этом сообщает Infobae.

По информации источника, с бывшей женой Халк провел в браке 12 лет. Новой избраннице футболиста сборной Бразилии 31 год.

Регистрация брака прошла внезапно, так как Анжело нужна была китайская виза для того, чтобы жить с 33-летним Халком.

В 2019 году бразилец провел 37 матчей за китайский "Шанхай Теллейс", забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. В этом году на счету форварда 1 матч и 1 гол. В общем Халк провел 48 матчей за сборную Бразилии и забил 11 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал:

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать