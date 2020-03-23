Экс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице своей бывшей жены

23 марта, 2020, 18:11

Экс-нападающий российского "Зенита" Халк женился на Камилле Анжело, которая является племянницей его бывшей жены

Об этом сообщает Infobae.

По информации источника, с бывшей женой Халк провел в браке 12 лет. Новой избраннице футболиста сборной Бразилии 31 год.

Регистрация брака прошла внезапно, так как Анжело нужна была китайская виза для того, чтобы жить с 33-летним Халком.

В 2019 году бразилец провел 37 матчей за китайский "Шанхай Теллейс", забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. В этом году на счету форварда 1 матч и 1 гол. В общем Халк провел 48 матчей за сборную Бразилии и забил 11 голов.

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