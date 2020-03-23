Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на открытие "дела" в РФ против Чубарова

23 марта, 2020, 22:53

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова за якобы организацию массовых беспорядков является незаконной

Об этом она написала в Facebook.

"Уголовное дело против Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю, то есть органом которого де-юре для всего цивилизованного мира вообще не существует, а решение суда по его представлению в дальнейшем не будет иметь никакой юридической силы... Появление такого "уголовного дела" - это еще и одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа", - написала Денисова.

Она призвала международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию.

"Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику, - последовательно ограничивая доступ на эту территорию (Крыма, - ред.) тех, кто, используя все имеющиеся механизмы, борется против временной оккупации своей родной земли. Призываю представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефата Чубарова страной-агрессором РФ", - обратилась Денисова.

Следком России возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.

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