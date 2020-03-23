Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на открытие "дела" в РФ против Чубарова
Об этом она написала в Facebook.
"Уголовное дело против Рефата Чубарова - является незаконным, так как открыто так называемым следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю, то есть органом которого де-юре для всего цивилизованного мира вообще не существует, а решение суда по его представлению в дальнейшем не будет иметь никакой юридической силы... Появление такого "уголовного дела" - это еще и одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа", - написала Денисова.
Она призвала международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию.
"Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику, - последовательно ограничивая доступ на эту территорию (Крыма, - ред.) тех, кто, используя все имеющиеся механизмы, борется против временной оккупации своей родной земли. Призываю представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефата Чубарова страной-агрессором РФ", - обратилась Денисова.
- Следком России возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.
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